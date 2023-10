Serie C 2023/2024, Redan risponde a Bianchimano: termina 1-1 tra Renate e Triestina

La Triestina acciuffa il pareggio per 1-1 nel finale contro il Renate nel match valevole per la settima giornata del girone A del campionato di Serie C 2023/2024: all’iniziale vantaggio dei padroni di casa realizzato da Andrea Bianchimano risponde la rete di Daishawn Redan. In virtù di questo risultato i biancorossi salgono al quarto posto con 13 punti, mentre i nerazzurri sono immediatamente alle loro spalle a quota 12.

I padroni di casa partono subito con il piede giusto, passando in vantaggio dopo appena undici minuti con il gol di Andrea Bianchimano che, dopo un uno-due con Garetto, trafigge Matosevic con un tiro di precisione. La formazione ospite prova a reagire con qualche conclusione di Finotto, che però non riesce ad impensierire la retroguardia avversaria. Al 31′ l’autore del gol Bianchimano subisce un infortunio ed è costretto ad abbandonare il terreno di gioco, facendo spazio a Tremolada. Al termine dei due minuti di recupero le due squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-0.

Nella ripresa la Triestina prova ad affidarsi alle forze fresche messe in campo da mister Attilio Tesser, ma continua a far fatica a sfondare il muro difensivo eretto dal Renate. Il club nerazzurro, infatti, cerca di addormentare la partita in modo tale da amministrare il proprio vantaggio in maniera più agevole. Proprio quando la contesa sembra avviarsi verso la conclusione i friulani pareggiano con la rete di Daishawn Redan, che sfrutta il cross di El Azrak ed infila in fondo al sacco per il definitivo 1-1.