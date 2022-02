Serie C 2021/2022: basta l’1-0 al Bari per abbattere il Picerno

by Christian Poliseno

Stadio San Nicola - Foto Fabio Cianciola CC BY-SA 3.0

Match interessante anche se non troppo emozionante quello tra Bari e Picerno che si chiude con una vittoria casalinga per 1-0 .Un solo gol e non troppe emozioni, in quello che però è comunque un match fondamentale. Bari che, grazie a questa vittoria, continua a mantenere il primo posto solitario. A +6 dal Catanzaro. Picerno che scende in decima posizione.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

PRIMO TEMPO – Match che non parte molto forte, con entrambe le squadre che si studiano. Il Bari ha il pallino del gioco, ma il Picerno si chiude con attenzione. Nulla di concreto o interessante però nei primi 45 minuti. Si va negli spogliatoi sullo 0-0.

SECONDO TEMPO – Il secondo tempo invece vede la partenza sprint del Bari, che trova subito, al 46′, il gol del vantaggio con Antenucci, servito ottimamente da Cheddira entrato proprio nell’intervallo. La gara si chiude qui: 1-0.