F1 Gp Miami, Vasseur: “Buona sessione per la Ferrari”

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, al termine qualifiche shootout del Gran Premio di Miami, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Sono concentrato sui miei ragazzi, non ho prestato attenzione alle McLaren. Però è vero che la classifica può cambiare rapidamente. Credo che Charles (Leclerc, ndr) sia migliorato giro dopo giro. Nel complesso è stata una buona sessione per noi”.

“E’ molto difficile avere un quadro chiaro sulle gomme, non abbiamo fatto simulazioni lunghi con medie o soft – ha aggiunto Vasseur -. Dobbiamo prendere la gara sprint come una buona preparazione per la domenica. Sono contento del lavoro svolto oggi. Non ci aspettavamo la prima fila di Charles e Carlos fino all’ultima curva era sugli stessi tempi”.

Sulla sua foto vestito da Papa pubblicata da Jean Alesi: “No, non sono il Papa (ride, ndr). Lewis (Hamilton, ndr) lo porteremo in Ferrari, su Newey non voglio commentare. Dobbiamo concentrarci sulla battaglia in pista. Non voglio fare speculazioni. Sappiamo che lascerà la Red Bull, noi ci focalizziamo su noi stessi”.