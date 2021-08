Formazioni ufficiali Roma-Raja Casablanca, amichevole precampionato 2021

by Valerio Carriero

Josè Mourinho - Foto Aleksandr Osipov - CC BY-SA 2.0

Le formazioni ufficiali di Roma-Raja Casablanca, match amichevole in vista dell’inizio della stagione 2021/22. Prima sgambata all’Olimpico per i giallorossi di Mourinho, che affronteranno la squadra marocchina (con i giocatori in sciopero per il mancato pagamento degli stipendi). Calcio d’inizio alle 20.45, su Sportface troverete live testuale, cronaca, highlights, dichiarazioni e molto altro ancora.

ROMA – Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Shomurodov

RAJA CASABLANCA – in attesa