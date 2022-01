Milan-Genoa in tv oggi in chiaro: orario, canale e diretta streaming Coppa Italia 2021/2022

by Davide Triolo

Stefano Pioli - Foto Marti

Il Milan sfiderà il Genoa agli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022. Scontro di fuoco a San Siro, con i rossoneri ampiamente favoriti, seppur i rossoblu non rinunceranno a recitare il ruolo di comprimario. L’ultima di Shevchenko alla guida dei liguri, con ogni probabilità, ma con l’allenatore ucraino a seguire il confronto presso casa proprio a causa della positività al Coronavirus. Il Genoa proverà a invertire la rotta tempestosa palesata in Serie A, regalandosi una grande gioia in Lombardia; dal canto loro, gli uomini di Pioli faranno il massimo per rispettare il pronostico e aprirsi la strada verso i quarti di finale della competizione. Milan-Genoa si svolgerà oggi, giovedì 13 gennaio, con calcio d’inizio alle ore 21.00. La diretta televisiva sarà garantita in chiaro da Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre o 5005 di Sky), con live streaming disponibile tramite Mediaset Play. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti, approfondimenti e highlights sulla sfida in questione.