Milan-Atalanta: data, orario e diretta tv quarti di finale Coppa Italia 2023/2024

Ai quarti di finale di Coppa Italia sarà Milan-Atalanta. Il match si giocherà a San Siro, per via del regolamento che dice che la testa di serie più bassa deve giocare tra le mure amiche, mercoledì 10 gennaio. Tra una settimana dunque appuntamento per questo quarto di finale di lusso: l’orario della partita è ancora da definire e verrà ufficializzato nelle prossime ore, o si giocherà alle ore 18 o alle ore 21. La diretta del match è affidata a Mediaset che detiene i diritti della competizione, in streaming il match verrà trasmesso su Mediaset Play o sul sito di Sport Mediaset.

Il Milan di Pioli ha sconfitto nettamente il Cagliari agli ottavi di finale con un perentorio 4-1 e con la doppietta di Jovic ed i gol di Chaka Traorè e Leao. L’Atalanta non è stata da meno e ha dominato un Sassuolo rimaneggiato con un netto 3-1: doppietta De Ketelaere e gol di Miranchuk.