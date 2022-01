Lazio-Udinese 1-0, Sarri: “Potevamo chiuderla nel primo tempo. Muriqi ha giocato discretamente”

by Christian Poliseno

Maurizio Sarri, Lazio 2021-2022 - Foto Antonio Fraioli

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato nel post partita di Lazio-Udinese ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le sue parole: “Si poteva chiudere prima, nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni, poi nel secondo tempo la gara è diventata più sporca più fisica. Poi con queste squadre fai fatica se non segni subito. Abbiamo giocato bene, ho visto un buon spirito di squadra soprattutto da chi è subentrato. Zaccagni ha un problema alla caviglia mentre Pedro ha un problema muscolare, se devo rischiarne uno punto sul primo. Il calendario è strano e torniamo al solito problema è difficile poter fare delle scelte sui giocatori da mandare in campo. In questo momento sembriamo in grande crescita, sembriamo una squadra più preposta alla sofferenza. Si vede che sono aumentate le motivazioni e la voglia di combattere insieme. Finché la partita è stata sui binari della pulizia abbiamo fatto bene anche dal punto di vista qualitativo. Poi si è fatta più sporca e abbiamo risposto dal punto di vista della determinazione e della voglia. Muriqi era un po’ di tempo che non giocava, ha fatto un primo tempo di discreto livello poi è calato. Ciro non era al massimo e non volevo rischiarlo dal primo minuto. I ragazzi hanno risposto tutti bene, compresi i giovanissimi”.