Juventus-Frosinone oggi in tv: canale, orario e streaming quarti Coppa Italia 2023/2024

La Juventus ospita il Frosinone nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2023/2024. Con l’eliminazione di Inter e Milan, i bianconeri sono i chiari favoriti per la vittoria finale: bisogna però innanzitutto pensare a battere il Frosinone, che ha già sorpreso il Napoli e sogna di sbancare anche lo Stadium. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà la squadra di Allegri, reduce dal 6-1 alla Salernitana e determinata a raggiungere in semifinale la Lazio di Sarri. Calcio d’inizio alle 21:00 di oggi, giovedì 11 gennaio. La partita di stasera sarà trasmessa in diretta esclusiva tv su Canale 5, oltre che in streaming su Mediaset Infinity.