Pagelle Fiorentina-Viktoria Plzen 2-0: voti e tabellino Conference League 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Fiorentina-Viktoria Plzen, match valevole per il ritorno dei quarti di finale della Conference League 2023/2024. Primo tempo totalmente dominato da parte dei ragazzi di Vincenzo Italiano che sprecano davvero l’impossibile: Belotti centra Jedilicka da due passi, l’estremo difensore ceco diventa il grande protagonista della serata compiendo almeno tre parate straordinarie. In più la Fiorentina prende anche due legni clamorosi, soprattutto il secondo con Kouame. Il Viktoria fa quello che può, ma nel secondo tempo difende con più ordine e concede davvero poco nonostante anche l’inferiorità numerica per via dell’espulsione di Cadu al 66′. I viola assediano senza pungere e si va ai tempi supplementari. Dopo un minuto ci pensa Nico Gonzalez, in mischia, a segnare il gol che fa esplodere di gioia il popolo viola. Nel secondo tempo supplementare arriva anche la rete di Biraghi che suggella il passaggio del turno: Fiorentina in semifinale.

LE PAGELLE E I VOTI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6; Dodo 6 (43′ st Faraoni sv), Milenkovic 6.5, Ranieri 6.5, Biraghi 7; Arthur 6 (21′ st Maxime Lopez 6), Mandragora 6 (1′ sts Martinez Quarta 6); Nico Gonzalez 7 (7′ pts Sottil sv), Beltran 6.5 (30′ st Barak 5.5), Kouamé 6.5; Belotti 5.5 (43′ st Ikoné 6.5). In panchina: Christensen, Parisi, Comuzzo, Kayode, Duncan, Infantino. Allenatore: Italiano 7.

VIKTORIA PLZEN (3-4-1-2): Jedlicka 7; Hranac 5.5, Hejda 6, Jemelka 5.5; Kopic 5.5 (1′ sts Mosquera sv), Cerv 6 (48′ st Traore 5.5), Kalvach 6 (10′ sts Dweh 5.5), Cadu 4; Sulc 6; Chory 5.5 (25′ st Reznik 6), Vydra 5.5 (12′ st Kliment 6). In panchina: Tvrdon, Baier, Paluska. Allenatore: Koubek 5.

ARBITRO: Manzano (Spagna) 5.5.

RETI: 2′ pts Nico Gonzalez; 2′ sts Biraghi.

NOTE: serata fredda; terreno di gioco in ottime condizioni. Prima del fischio di inizio è stato osservato un minuto di silenzio per la scomparsa del direttore generale viola Joe Barone, avvenuta il 19 marzo scorso.

Spettatori: 19418. Espulso: Cadu, al 21′ st, per gioco pericoloso.

Ammoniti: Ranieri, Nico Gonzalez, Chory, Rezny.

Angoli: 16-2 per la Fiorentina.

Recupero: 2′; 6′; 2′; 2′