Conference League 2022/2023, quarti di finale: calendario, programma, date, orari, tv

La Conference League 2022/2023 entra nel vivo. E c’è anche la Fiorentina che sogna in grande. La Eden Arena di Praga (Cechia) ospiterà la finale del 7 giugno. L’impianto è lo stadio di casa dello Slavia Praha. La vincitrice si qualificherà di diritto alla fase a gironi della UEFA Europa League 2023/24 se non qualificato già attraverso la propria competizione nazionale. Un motivo in più per cercare di fare il meglio in questa manifestazione. Vincenzo Italiano affronta il Lech Poznan, un avversario abbordabile ma da non sottovalutare. Si parte il 13 e il 20 aprile per le gare di andata e ritorno. Le partite potranno essere seguite in diretta su Sky e Dazn, oltre che su Sky Go e NOW. Possibile anche la diretta in chiaro.

Calendario

Quarti di finale

13 aprile 2023, ore 21:00

BASILEA-NIZZA

ANDERLECHT-AZ ALKMAAR

GENT-WEST HAM

LECH POZNAN – FIORENTINA

20 aprile 2023, ore 21:00

NIZZA-BASILEA

AZ ALKMAAR-ANDERLECHT

WEST HAM-GENT

FIORENTINA-LECH POZNAN

Semifinali: 11 e 18 maggio 2023 (ore 21:00)

GENT/WEST HAM – ANDERLECHT/AZ ALKMAAR

LECH/FIORENTINA – BASILEA/NIZZA

Finale: 7 giugno 2023 (ore 21:00)