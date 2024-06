Chi è Felix Zwayer, arbitro di Italia-Albania: errori e polemiche anche nei precedenti con le italiane

E’ Felix Zwayer, dalla Germania, l’arbitro scelto per dirigere Italia-Albania. Il fischietto di casa, dunque, sarà chiamato a battezzare l’esordio degli azzurri a Euro 2024 in quel di Dortmund e sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Stefan Lupp e Marco Achmüller, dal quarto ufficiale anch’esso tedesco Daniel Siebert e poi dal Var Bastian Dankert coadiuvato da Dingert e dall’olandese Dieperink. In molti si chiedono chi sia questo fischietto, che da tempo arbitra le partite internazionali, ma che non è assolutamente tra i big dell’arbitraggio, essendo passato all’onore delle cronache, soprattutto, per errori e persino per uno scandalo scommesse nel quale è stato implicato. Andiamo con ordine.

LO SCANDALO SCOMMESSE

L’arbitro Zwayer è nato nel 1981 è stato coinvolto nello scandalo scommesse scoppiato nel 2005 in Germania, con protagonista principale il fischietto Robert Hoyzer. Zwayer era l’assistente arbitrale di Hoyzer in una partita del 2004 nella quale i direttori di gara hanno accettato 300 euro per favorire il Wuppertal, così come riferito dallo stesso fischietto che stasera dirigerà Italia-Albania. Poi insieme ad altri tre colleghi proprio lui ha confessato alla Federcalcio tedesca la combine, fatto che ha portato a una squalifica per 6 mesi. Almeno questo è stato quanto ricostruito da Die Zeit diversi anni dopo, visto che la stessa DFB aveva provato a insabbiare tutta la vicenda. E’ passato molto tempo e l’arbitro Zwayer è poi salito nella considerazione delle commissioni in Germania, tanto da venire promosso in Bundesliga nel 2009 per poi acquisire di lì a poco il badge da internazionale, dirigendo in Champions League in modo abituale dal 2015, anche se non è sicuramente il favorito di Rosetti. Il designatore, però, lo ha designato per la finale di Nations League tra Spagna e Croazia, casualmente due squadre del girone dell’Italia.

LE CRITICHE IN PATRIA E GLI ERRORI

Su internet è stata di recente lanciata una petizione di un tifoso tedesco: la richiesta? Che Zwayer non arbitri più. E ha già superato le 5.000 firme. Nel 2021, dopo una direzione arbitrale considerata dal Borussia Dortmund di parte a favore del Bayern Monaco, arrivò una dura condanna dai giocatori: “Arbitraggio scandaloso, Zwayer è stato molto arrogante. Non voglio dire altro”, disse Haaland, gli fece eco anche Bellingham, entrambi all’epoca al BVB. Molto recente l’ultimo precedente di Zwayer con l’Italia, risalente a novembre nella delicata partita contro la Macedonia del Nord, sfida delle qualificazioni proprio agli Europei: ha concesso un rigore in favore degli azzurri e annullato correttamente un gol a Raspadori. I precedenti con le squadre di club fanno emergere invece diverse polemiche: inesistente il rigore concesso al Lione contro la Juventus negli anomali ottavi di Champions League giocati in estate nell’anno del Covid, mentre di recente ha arbitrato in modo disastroso Brighton-Roma, dove però per fortuna si ripartiva dal 4-0 dell’andata. Come detto, anche in Germania non mancano però le polemiche nei suoi confronti: clamoroso quanto accaduto nel 2016, quando un allenatore, Schmidt, all’epoca alla guida del Bayer Leverkusen, dopo essere stato espulso per proteste da Zwayer ha sfidato l’arbitro rifiutandosi per diversi minuti di abbandonare il campo e soltanto dopo una serie di trattative, con la partita sospesa per parecchio tempo, si è deciso ad allontanarsi dal terreno di gioco: negli otto minuti di stop Zwayer, considerato dai tedeschi un fischietto molto arrogante, ha in modo plateale fatto presente che la partita sarebbe potuta restare ferma fino a notte fonda.