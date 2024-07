Chi canta nella cerimonia di chiusura di Euro 2024? Orario, cantanti e tutte le informazioni

Tutto pronto per la finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra, ma per gli amanti del calcio a tutto tondo, e dunque dello show che genera il mondo del pallone, c’è da seguire anche la cerimonia di chiusura degli Europei in Germania che ci hanno tenuto compagnia per un mese, anche se l’Italia è andata a casa dopo due settimane. Ma chi canta nello spettacolo che precederà la partita delle ore 21? Ecco orario, cantanti e tutte le informazioni.

CHI CANTA NELLA CERIMONIA DI CHIUSURA DI EURO 2024

La canzone ufficiale degli Europei, come tutti sanno, è Fire, realizzata dal gruppo di produttori italiani, Meduza, insieme a OneRepublic e Leony. Proprio i tre artisti, per la prima volta, secondo quanto riferiscono i bene informati dovrebbero eseguire dal vivo per la prima volta la canzone sul palco dell’Olympiastadion di Berlino, a partire dalle ore 20.30. Se davvero saranno i tre artisti a esibirsi nella cerimonia di chiusura, allora ecco alcune info utili.

I Meduza, come detto italianissimi e molto noti all’estero, sono un gruppo di musica dance e house formato dai producer Luca De Gregorio, Simone Giani e Mattia Vitale. Simone Giani ha 31 anni, Luca De Gregorio ne ha 38. Gli ultimi due provengono dall’hinterland milanese e hanno formato il gruppo nel 2014, ma soltanto nel 2018 si è aggiunto il terzo componente, De Gregorio, e dal 2019 si è dato vita a tutti gli effetti al gruppo che sta avendo un enorme successo planetario. La canzone più famosa dei Meduza è Piece of Your Heart. I Meduza sono un gruppo di producer per canzoni proprie e altrui, e nelle serate più prestigiose di tutto il mondo vengono chiamati per mettere i dischi, il tutto col loro stile inequivocabile. Altre canzoni di enorme successo sono Lose Control, Bad Memories e Paradise, oltre a Tell It to My Heart, presentata anche a Sanremo nel 2022. I Meduza sono al secondo posto tra gli artisti italiani più ascoltati su Spotify, alle spalle dei Maneskin: la media secondo l’ultima stima disponibile è di 24 milioni di ascolti mensili.

Ryan Benjamin Tedder è nato a Tulsa, nello stato dell’Oklahoma negli Usa, il 26 giugno 1979, quindi ha 44 anni. Da sempre appassionato e studioso di musica, è cresciuto con Timbaland, che lo ha avviato al successo, ha iniziato a lavorare come produttore e autore con lo pseudonimo di Alias, venendo anche nominato ai Grammy. Poi, nel 2007, la svolta: mette insieme il gruppo dei OneRepublic e la hit tratta dall’album d’esordio, Apologize, è un successo planetario. Da lì in avanti iniziano oltre quindici anni di grandi successi, sia con la stessa band dei OneRepublic, di cui è frontman, cantante e leader, sia per conto di altri autori, per i quali scrive dei veri e propri tormentoni. Stiamo parlando di Bleeding Love di Leona Lewis, Rumour Has It di Adele, I Know Places di Taylor Swift e Halo di Beyoncé, ma ci sono pezzi anche per Jennifer Lopez, Ed Sheeran e Madonna. Per quanto riguarda la vita privata di questo artista, è sposato da diversi anni con Genevieve, da cui ha avuto due figli, Copeland Cruz e Miles. Alcune curiosità di quello che è un vero e proprio re del pop mondiale: nel 2001 si è laureato in pubbliche relazioni e pubblicità, mentre una sua grande passione è la cucina. Non ha mai nascosto, infine, di essere un cristiano praticante.

Leonie Burger è il vero nome di Leony, cantante tedesca nata a Chammünster il 25 giugno 1997. Ha pertanto 26 anni, ma ne compirà presto 27. L’artista nel 2014 ha partecipato alla versione tedesca di Rising Star e ha vinto con il 92,77% dei voti. Negli ultimi anni ha collaborato con artisti come Vize, Alan Walker e Imanbek ed è del 2020 la hit Paradise. Nel 2021 è stato pubblicato Faded Love, singolo che ha ricevuto un discreto successo nell’Europa continentale, Holding On e I Can Feel sono altre canzoni molto conosciute. Negli ultimi mesi è tra le artiste più ascoltate in Germania, Austria e Svizzera. Per quanto riguarda la sua vita privata, non ci sono, a quanto risulta, informazioni rese pubbliche. E’ molto attiva su Instagram, dove ha 369.000 seguaci, ed è una grande tifosa della Nazionale tedesca.