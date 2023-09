Regolamento gironi Champions League 2023/2024: chi passa e cosa succede a pari punti

Ci siamo, inizia la fase a gironi della Champions League 2023/2024 ed è bene dare una ripassata al regolamento delle sfide della fase a gruppi, per cui ecco chi passa agli ottavi e cosa succede in caso di arrivo a pari punti di due o più squadre. I gol segnati in trasferta ormai da alcune stagioni non valgono più doppio e dunque questo criterio è venuto meno per dirimere situazioni di parità, ricordando che per l’Uefa la prima variabile è rappresentata dagli scontri diretti. Per cui, ecco di seguito le dinamiche per decretare il piazzamento delle squadre all’interno del girone, ricordando che le prime due classificate avanzeranno agli ottavi di finale, la terza scivola ai playoff di Europa League e la quarta è eliminata. Inoltre, dal prossimo anno cambierà del tutto il regolamento e il format.

Di seguito tutte le informazioni sui criteri in caso di parità nel girone. 1: maggior numero di punti negli scontri diretti (classifica avulsa); 2: miglior differenza reti negli scontri diretti; 3: maggior numero di gol segnati negli scontri diretti; 4: in caso di più squadre a pari punti, se utilizzando i criteri dall’1 al 3 due o più squadre sono ancora pari, questi criteri vengono riutilizzati considerando i soli incontri fra le squadre ancora in parità; 5: miglior differenza reti generale del girone; 6: maggior numero di gol segnati nel girone; 7: maggior numero di gol segnati fuori casa nel girone; 8: maggior numero di vittorie nel girone; 9: maggior numero di vittorie fuori casa nel girone; 10: miglior condotta fair play; 11: miglior coefficiente UEFA.