Pagelle Inter-Real Sociedad 0-0, voti e tabellino Champions League 2023/2024

Le pagelle di Inter-Real Sociedad 0-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. I nerazzurri in una partita non troppo ricca di emozioni non riescono ad andare oltre il pari davanti al proprio pubblico e devono accontentarsi del secondo posto in classifica e di un ottavo di finale che potrebbe risultare molto complicato, quantomeno sulla carta. La squadra di Inzaghi meglio nel primo tempo, mentre nei secondi 45′ un vistoso calo e nonostante i cambi – tra cui l’ingresso di Lautaro – il risultato è rimasto sullo 0-0.

INTER (3-5-2): Sommer 6; Darmian 6, Acerbi 6, Carlos Augusto 6; Cuadrado 5.5, Frattesi 6, Calhanoglu 6 (37’st Asllani sv), Mkhitaryan 6 (20’st Barella 6), Dimarco (32’st Bastoni sv); Thuram 6.5 (20’st Arnautovic 5.5), Sanchez 5 (20’st Martinez 6). In panchina: Di Gennaro, Audero, Klaassen, Bisseck, Stabile. Allenatore: Inzaghi 5.5

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro 6.5; Traoré 6.5, Zubeldia 6 (16’st Elustondo sv), Le Normand 6, Munoz 6 (41’st Tierney sv); Kubo 6 (41’st Carlos Fernandez sv), Zubimendi 5.5, Merino 5.5, Zakharyan (32’st Magunacelaya sv); Sadiq 5.5 (16’st Turrientes 5.5), Oyarzabal 5.5. In panchina: Marrero, Odriozola, Olasagasti, Pacheco, André Silva, De Zarate, Dadie. Allenatore: Alguacil 6.

ARBITRO: Scharer (Sui) 5.5.

RETI: –

NOTE: cielo coperto, terreno in perfette condizioni. Ammoniti: Zubeldia, Zakharyan, Kubo, Martinez. Angoli: 5-1 per la Real Sociedad. Recupero: 1′; 6′.