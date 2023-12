Napoli-Braga oggi in tv: data, orario e diretta streaming Champions League 2023/2024

Il Napoli ospita il Braga al Maradona per l’ultima giornata dei gironi di Champions League 2023/2024. Mazzarri cerca la prima vittoria casalinga della sua gestione, dopo il ko in campionato con l’Inter. Agli azzurri basta il pareggio per blindare il passaggio del turno. Calcio d’inizio alle 21 e sarà visibile e diretta tv affidata a Sky Sport (canale 253) e alle piattaforme Now ed Infinity.