Milan, record negativo: prima italiana nella storia a non segnare per cinque partite di fila in Champions

Record negativo storico per il Milan. Come riporta Opta Paolo, infatti, con la sconfitta per 3-0 al Parco dei Principi contro il Psg, la formazione rossonera è diventata la prima squadra italiana in assoluto a non segnare per cinque partite di fila in Champions League. Si tratta, va ricordato, delle due sfide contro l’Inter nelle semifinali della scorsa stagione e delle prime tre di quest’anno con i pareggi per 0-0 con Newcastle e Borussia Dortmund.