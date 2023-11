Milan, Di Canio: “I rossoneri sono una squadra da Europa League”

“Il Milan, nonostante i tanti acquisti in estate, credo sia una squadra da Europa League. Ne sono convinto”. Lo ha affermato Paolo di Canio, protagonista nel post-partita di Champions League sui canali di Sky Sport. Per i rossoneri c’è la possibilità di finire in Europa League da terza nel girone: “Tutti ci auspichiamo che possa passare agli ottavi in Champions, ma andare in Europa League terrebbe il Milan comunque in una competizione importante. Chukwueze e gli altri hanno più esperienza in quella competizione. Ovviamente nella speranza che nessun altro giocatore si faccia male”. Tutto, o quasi, passa dal match contro il Newcastle: “Andare a St.James’s Park non è facile. I Magpies in casa sanno difendere e ripartire. E in più potranno giocare per due risultati su tre”.