Playoff Serie A femminile: la Roma schiaccia la Fiorentina, 1-5 al Torrini

Iniziano i Playoff per il Campionato italiano di Serie A femminile. Scese in campo per la prima giornata questo pomeriggio, Fiorentina e Roma. La formazione giallorossa si è imposta nettamente sulle viola con un risultato in trasferta di 5-1.

Conquistano i primi tre punti le romane che già nella prima frazione di gioco si sono poste in triplo vantaggio: a sbloccare il risultato ci ha pensato Giacinti all’11esimo minuto, poi la rete di Giugliano, seguita nuovamente da un gol dell’attaccante numero 9, andata in doppietta. La seconda frazione si riapre con l’ennesima marcatura giallorossa, questa volta messa a segno da Wenninger. Vana la rete per le viola di Johannsdottir al 51esimo. Mette il sigillo sul match Glionna al 77esimo. Termina 1-5 al Torrini di Firenze.