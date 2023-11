Xabi Alonso come Guardiola: partenza record del Bayer Leverkusen in Bundesliga

Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso ha stabilito un record in questa stagione di Bundesliga. Grazie a un invidiabile bilancio di 10 vittorie e 1 pareggio nelle prime 11 gare, per un totale di 31 punti conquistati su 33 possibili, ha infatti eguagliato la partenza del Bayern Monaco del 2015/2016, la migliore di sempre nella storia campionato tedesco. Ad allenare quella squadra era un connazionale di Xabi Alonso, ovvero Pep Guardiola, ma soprattutto c’era in rosa lo stesso Xabi Alonso.

“In questo momento stiamo provando una sensazione fantastica” ha detto l’ex centrocampista, che nel giro di 12 mesi ha completamente rivoluzionato il Bayer Leverkusen. Lo scorso anno, infatti, quando subentrò in panchina, la squadra era penultima mentre ora è addirittura in vetta alla classifica. Niente male per un tecnico che fino a quel momento aveva allenato solamente la Real Sociedad B.