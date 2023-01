Turchia, sconfitta per l’Adana Demirspor di Montella: il Basaksehir vince 2-1

Turno di campionato amaro in Turchia per Vincenzo Montella, con il suo Adana Demirspor che è stato sconfitto in trasferta per 2-1 dal Basaksehir. A niente è valso il momentaneo pareggio firmato da Akaydin, l’Adana è uscito battuto da quello che era a tutti gli effetti uno scontro diretto per la zona alta della classifica. Con questo risultato infatti il Basaksehir rafforza il terzo posto, portandosi a +4 proprio sull’Adana Demirspor. La squadra di Montella ha totalizzato 30 punti dopo le prime 17 gare, a -9 dalla capolista Galatasaray.