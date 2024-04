Manchester United, Ten Hag difende Rashford: “La sua forma sta migliorando e ha grandi motivazioni”

“Ultimamente la sua forma sta migliorando”. Lo ha detto il tecnico del Manchester United Erik Ten Hag riferendosi alla condizione di Marcus Rashford, a due giorni dal match contro il Liverpool, in programma alle 16:30 di domenica. “Penso che abbia grandi motivazioni perché vuole avere successo con noi. Vuole segnare gol, ma vuole anche vincere trofei e abbiamo ancora una possibilità in FA Cup – dice -. Marcus ha l’obiettivo di lottare per un posto in Champions League e gli Europei stanno arrivando, quindi direi che la sua motivazione dovrebbe essere alta”. L’ingresso in campo contro il Chelsea non è piaciuto ai tifosi e sui social non sono mancate critiche. Ma Ten Hag lo difende: “Deve invertire la rotta. Prima del Brentford aveva segnato tre gol in tre partite”.