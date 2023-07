Ligue 1, Brest: figlio di Khalilou Fadiga non potrà più giocare in Francia per problemi cardiaci

Il terzino del Brest Noah Fadiga ha annunciato lunedì che non potrà più giocare in Francia a causa di problemi cardiaci. Il figlio di Khalilou Fadiga, ex attaccante della nazionale senegalese, a sua volta afflitto da un’aritmia cardiaca che, 20 anni fa, gli impedì di giocare per l’Inter, ha scoperto il problema nei test di fine stagione. Il 23enne ha svelato su Instagram che gli è stata riscontrata un’irregolarità nella frequenza cardiaca. La politica di tolleranza zero ha portato la Federcalcio francese a ritirare la licenza di calcio francese del giocatore. Il professor Pedro Brugada, che aveva operato al cuore il padre nel 2004, ha concluso che avrebbe potuto continuare la sua carriera “senza alcun rischio”, secondo quanto dice il giovane giocatore. Noah Fadiga era sotto contratto a Brest fino al 2026, ma ora è alla ricerca di un nuovo club. Suo padre Khalilou ha continuato a giocare, con instillazione di defibrillatore automatico, in Inghilterra poi in Belgio, fino al 2011.