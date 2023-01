Il Qatar vuole anche il Tottenham: incontro tra Al Khelaifi e Levy

Le mani del Qatar potrebbero allungarsi alla Premier League, Londra per la precisione, nel nord, dove il Tottenham fa gola alla Qatar Sports Investment. Lo riporta CBS Sports, che riporta di un incontro tra Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Psg, e Daniel Levy, attuale proprietario degli Spurs. La trattativa per un investimento del fondo qatariota nel Tottenham è ancora allo stato primordiale, con i primi contatti preliminare che si sono già conclusi. Il Qatar già detiene una quota (23%) del Braga e nel 2023 avrebbe intenzione di investire su un altro top club europeo e in una società del Sudamerica.