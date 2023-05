Formazioni ufficiali Bournemouth-Manchester United, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Bournemouth-Manchester United, sfida valida per la trentasettesima giornata di Premier League 2022/2023. Ai Red Devils servono 5 punti per l’aritmetica qualificazione in Champions League e una vittoria odierna metterebbe significativamente in discesa il cammino. Guai però a sottovalutare le Cherries, che quest’anno hanno già messo in difficoltà tante big e proveranno a regalare una soddisfazione ai propri tifosi. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:00 di sabato 20 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BOURNEMOUTH-MANCHESTER UNITED

BOURNEMOUTH: Neto, Cook, Kelly, Brooks, Lerma, Solanke, Christie, Smith, Senesi, Zabarnyi, Anthony.

MANCHESTER UNITED: De Gea, Lindelof, Bruno Fernandes, Martial, Eriksen, Casemiro, Varane, Antony, Shaw, Sancho, Wan-Bissaka