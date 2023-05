Formazioni ufficiali Bayern Monaco-Lipsia, Bundesliga 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Lipsia, sfida valida per la trentatreesima giornata di Bundesliga 2022/2023. I bavaresi hanno bisogno dei tre punti per fare un ulteriore passo verso il titolo, ma anche il Lipsia ha bisogno di vincere per blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Match che si prospetta dunque tutto da vivere e dall’esito non scontato. Secondo i bookmakers, a partire favorita sarà la squadra di Tuchel. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di sabato 20 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BAYERN MONACO-LIPSIA

BAYERN MONACO: Sommer, De Lift, Pavard, Kimmich, Gnabry, Goretzka, Coman, Joao Cancelo, Muller, Mazraoui, Musiala.

LIPSIA: Blaswich, Simakan, Oban, Olmo, Haidara, Szoboszlai, Nkunku, Silva, Halstenberg, Laimer, Gvardiol.