FA Cup, Stevenage elimina Aston Villa e “irride” Coutihno al momento del cambio sui social

Lo Stevenage, squadra della quarta serie inglese, si è preso il lusso di eliminare l’Aston Villa nel terzo turno di FA Cup 2022/2023. Lo ha fatto ribaltando la partita e prendendosi anche gioco di un avversario in maniera scherzosa, in particolare di Philippe Coutinho. Al minuto 66 infatti il profilo Twitter dello Stevenage ha comunicato la sostituzione nell’Aston Villa in una maniera a dir poco particolare: “Philippe Coutinho lascia il campo, la sostituzione è durata più del solito in quanto hanno dovuto estrarlo dalla tasca posteriore di Luther James-Wildin”. Un’allusione alla bravura del proprio difensore, o più probabilmente alla performance tutt’altro che brillante di Coutinho. Il tutto sul risultato di 1-0 in favore dell’Aston Villa, quindi prima che lo Stevenage mettesse in atto il clamoroso ribaltone.

Il tweet dello Stevenage