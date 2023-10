Aston Villa, Alisha Lehmann: “Un uomo famoso mi ha proposto 100 mila franchi svizzeri per una notte di sesso”

Alisha Lehmann, calciatrice dell’Aston Villa ha rilasciato un’intervista al podcast Dir Tea Talk in cui ha rivelato che un uomo “di fama internazionale”, le avrebbe offerto 100.000 franchi svizzeri in cambio di una notte di passione in un hotel di Miami. “Ho ricevuto un messaggio sul mio cellulare, al quale non ho risposto, ma la stessa persona ha inviato un messaggio alla guardia del corpo che mi proteggeva, lo conoscevo abbastanza bene e per di più lo conoscevo perché ci eravamo già incontrati a un evento”. Il messaggio diceva: “Pagherò Alisha 100.000 franchi svizzeri per passare una notte con lei'”, al che lei ha risposto: “Solo 100.000? Non è possibile”. La svizzera ha affermato che la sua guardia del corpo continuava a ricevere messaggi da questa persona, la cui insistenza non si è mai fermata nonostante il rifiuto della Lehmann. “La cosa più forte è che ho ancora i suoi messaggi sul mio telefono. È un po’ stupido. Se è un calciatore? Non posso rivelare il suo nome, ma è una persona molto conosciuta a livello internazionale”, ha concluso la calciatrice.