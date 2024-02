Youth League 2023/2024: il Milan vince ai rigori contro il Braga e vola ai quarti

Si è conclusa la gara di Youth League al Centro Sportivo Vismara tra Milan e Braga, con la vittoria ai rigori dei rossoneri guidati da Ignazio Abate ai rigori. Un match intenso e a gara secca, pieno di emozioni e dai nervi tesi, che aveva come posta in palio il passaggio del turno ai quarti di finale, raggiunti dai rossoneri U19 dovendo passare dalla lotteria dagli undici metri dopo il 2-2 dei 120′. Il Milan è sceso in campo con la solita formazione titolare, ad eccezione di Bartesaghi che lascia il posto a un più fresco Magni. Il Braga ha risposto con un 4-2-3-1 pieno di talenti tra cui Vasconcelos e Kauan Kelvin.

Ed è proprio il primo dei due talenti del Braga a mettere la firma sulla prima occasione del match con un tiro insidioso che costringe Raveyre al corner. Da qui una serie di corner per i portoghesi, con colpi di testa e tiri pericolosi tutti neutralizzati da un Raveyre “indiavolato”. All’11esimo poi Noro sbaglia e stende Sia in area causando un rigore, che batterà proprio l’attaccante del Milan sbagliandolo. Sarà lo stesso Diego Sia a redimersi poi dieci minuti più tardi siglando il vantaggio milanista. Tra due traverse del Braga e una valanga di provvedimenti disciplinari, si chiude il primo tempo con un largo recupero dovuto all’infortunio del polacco del Milan, Stalmach.

Il secondo tempo inizia con l’ennesima traversa dei portoghesi con il neo entrato Rùben Furtado e con il forcing del Braga che capitalizza al minuto 66 con la stessa ala classe 2005 che serve Dinis Rodrigues il quale segna un gol semplice. Abate ne cambia tre e dura pochissimo il pareggio, tacco di Sia che libera l’appena entrato Bartesaghi, cross in mezzo per capitan Zeroli che spacca la porta. Il Milan torna quindi in vantaggio e la partita diventa infuocata con due espulsioni tra lo staff di Rui Duarte e 4 gialli negli ultimi 10 minuti di gioco. Nel recupero la beffa, il Braga segna con Furtado e allunga il match ai rigori con i tempi regolamentari terminati con un 2 a 2.

I calci di rigore terminano 4 a 2 per i rossoneri che vanno a segno con Bartesaghi, Simic, Sia e Zeroli, con quest’ultimo che regala il passaggio del turno a tutta la squadra. Fatali al Braga gli errori di Kauan Kelvin e Rodrigues entrambi neutralizzati da Raveyre dopo che l’errore del compagno di squadra Malaspina aveva tenuto vive le speranze portoghesi.