Pesaro-Trento oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket

by Andrea Bellini

L’orario e le indicazioni per seguire in diretta Carpegna Prosciutto Pesaro-Dolomiti Energia Trentino, partita valida per la sesta giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Dopo tre sconfitte consecutive, quattro totali, i padroni di casa si ritrovano ultimi a due punti e necessitano di trovare la scossa per tornare a fare punti. L’avversario non è però dei più semplici, anzi: la formazione trentina ha ceduto solo negli ultimi secondi contro Treviso, dopo che nelle due giornate precedenti aveva trovato due belle vittorie. L’appuntamento con la palla a due è fissato per le ore 18:00 di domenica 31 ottobre. La partita sarà visibile esclusivamente in streaming su Discovery +. In alternativa, Sportface vi propone una diretta testuale.

