NBA, post criptici di Morant su Instagram: la polizia si è accertata delle sue condizioni

Sembrano non terminare i guai per la stella dei Memphis Grizzlies dell’NBA Ja Morant. La polizia del Tennessee si è recata presso l’abitazione del cestista dopo alcuni post criptici – poi cancellati – apparsi sulla pagina Instagram del giocatore. “Sta bene”, hanno fatto poi sapere gli agenti, contattati da Espn, aggiungendo che Morant “si sta solo prendendo una pausa dai social”. Morant è stato sospeso da tutte le attività di squadra lo scorso 13 maggio, dopo un nuovo video in cui appariva lo si vedeva con una pistola. Episodio simile a quello già avvenuto nel marzo scorso e che gli era costato una sospensione di 8 partite da parte della Nba.