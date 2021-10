Highlights Fortitudo Bologna-Olimpia Milano 75-86, basket Serie A1 2021/2022 (VIDEO)

by Michele Muzzarelli 15

Gli highlights di Fortitudo Bologna-Olimpia Milano 75-86, match della quinta giornata della Serie A1 2021/2022. Al PalaDozza l’Armani Exchange trova ancora una vittoria, che permette agli uomini di Messina di proseguire il percorso netto in campionato. Cinque giocatori in doppia cifra per Milano, che avvicina al meglio una settimana con il doppio impegno europeo. Quarta sconfitta in questo inizio di campionato per Bologna, che però mostra netti segnali di miglioramento.

