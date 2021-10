Basket, Eurolega 2021/2022: l’Olimpia Milano travolge 83-73 il Maccabi Tel Aviv, cronaca e tabellino

by Daniele Forsinetti

Pallone Eurolega - Foto Cska Moscow official FB profile

L’Armani A|X Exchange Milano si sbarazza del Maccabi Playtika Tel Aviv con il punteggio di 83-72 nel match valevole per la terza giornata di Eurolega 2021/2022 e conquista la sua terza vittoria consecutiva, confermando il suo ottimo avvio di stagione.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA

EUROLEGA 2021/2022: CALENDARIO COMPLETO OLIMPIA MILANO

PROGRAMMA, ORARI TV e TELECRONISTI DELLA 3^ GIORNATA

La formazione ospite parte subito alla grande grazie alla prima tripla della partita realizzata da James Nunnally, ma il club lombardo reagisce immediatamente e, con quattro punti in fila di Malcolm Delaney, prova a prendere il largo. In breve tempo sale in cattedra anche Nicolò Melli, che consente alla squadra di chiudere il primo quarto sul 26-15. Nel secondo parziale si scatena Konstantinos Mitoglou che, a suon di triple, trascina l’Olimpia verso una partita in discesa, tant’è che va a riposo con un vantaggio di oltre venti punti con il netto score di 52-30.

Nella ripresa gli israeliani accennano una timida reazione, ma il sussulto d’orgoglio dura pochi minuti poiché Milano, sulla falsa riga del primo tempo, impone il proprio dominio territoriale. Il Maccabi Tel Aviv sigla un buon parziale, ma i biancorossi contengono i danni: il terzo quarto termina 63-49 (11-19). Nel finale la formazione ospite si rende protagonista di un ottimo sprint che regala delle speranze ai propri tifosi, ma i ragazzi guidati da coach Ettore Messina sono molto bravi a gestire il vantaggio, portando a casa il terzo successo consecutivo mediante il punteggio di 83-72.

IL TABELLINO

OLIMPIA MILANO-MACCABI TEL AVIV 83-72 (26-15; 26-15; 11-19; 20-23)

OLIMPIA MILANO: Melli 8, Grant 2, Rodriguez 9, Tarczewski 2, Ricci 1, Moraschini 0, Hall 17, Delaney 10, Mitoglou 16, Shields 9, Hines 6, Datome 3.

MACCABI TEL AVIV: Wilbekin 8, Evans 5, Caloiaro 0, Williams 19, Taylor 0, Reynolds 13, Sorkin 1, Dibartolomeo 0, Cohen 0, Nunnally 16, Lessort 10, Ziv 0.