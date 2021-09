Basket, Trento-Tortona oggi in tv: orario e diretta streaming Supercoppa 2021

by Andrea Bellini

Aquila Basket Trento Stemma

L’orario e le indicazione per vedere in diretta Dolomiti Energia Trentino-Bertram Derthona Tortona, sfida valida per la sesta ed ultima giornata del girone D della Supercoppa 2021 di basket. I padroni di casa hanno l’ultima occasione per togliere lo “0” alla voce “punti in classifica” in questa prima fase del torneo. Di fronte, il sorprendete Tortona, neopromossa in Serie A1, che ha vinto il girone ottenendo l’accesso alle Final Eight. L’appuntamento con l’inizio della partita è fissato per le ore 20:30 di martedì 14 settembre. La diretta streaming è affidata, previo abbonamento, a Discovery + ed Eurosport Player. In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in diretta e commenti post partita.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

SUPERCOPPA 2021: RISULTATI E CLASSIFICHE

PROGRAMMA COMPLETO: CALENDARIO E TV DI TUTTE LE PARTITE

SUPERCOPPA 2021: IL REGOLAMENTO, TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

SUPERCOPPA 2021: IL CALENDARIO DEI QUARTI DI FINALE

SUPERCOPPA 2021: L’ALBO D’ORO DELLA COMPETIZIONE