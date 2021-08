Supercoppa basket 2021, il calendario completo: programma, orari e diretta streaming

by Andrea Bellini

Supercoppa Serie A1 basket Logo 2021

Il calendario di tutte le partite della Supercoppa 2021 di basket, con il programma completo di tutte le partite, dalla fase a gironi alla finale. Manca davvero poco, quindi, all’inizio della competizione che precede di qualche giorno l’inizio della regular season della Serie A1 2021/2022. La Supercoppa è in programma dal 3 al 21 settembre, con la fase finale che si disputerà alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Nello specifico, la fase a gironi si svolgerà dal 3 al 14 settembre, mentre dal 18 al 21 settembre andrà in scena la Final Eight. Ecco quindi, nel dettaglio, le indicazioni per vedere in diretta le partite e il calendario, dalla fase a gironi alla finale.

TV E STREAMING – L’edizione 2021 della Supercoppa è sponsorizzata da Discovery +, la nuova piattaforma OTT di Discovery, da cui sarà possibile vedere integralmente tutti i match della competizione. Inoltre, le partite saranno visibili sempre in streaming anche su Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache, classifiche e risultati aggiornati in tempo reale.

CALENDARIO SUPERCOPPA 2021

FASE A GIRONI

Venerdì 3 settembre

Ore 19:30 – Umana Reyer Venezia – Fortitudo Bologna

Ore 21:00 – GeVi Napoli Basket – NutriBullet Treviso Basket

Sabato 4 settembre

Ore 18:30 – Dolomiti Energia Trentino – Allianz Pallacanestro Trieste

Ore 21:00 –Banco di Sardegna Sassari – Vanoli Basket Cremona

Domenica 5 settembre

Ore 17:00 – Germani Brescia – NutriBullet Treviso Basket

Ore 20:30 – Fortitudo Bologna – UNAHOTELS Reggio Emilia

Lunedì 6 settembre

Ore 18:30 – Vanoli Basket Cremona – Openjobmetis Varese

Ore 21:00 – Allianz Pallacanestro Trieste – Bertram Derthona Tortona

Martedì 7 settembre

Ore 18:30 – NutriBullet Treviso Basket – Germani Brescia

Ore 21:00 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Umana Reyer Venezia

Mercoledì 8 settembre

Ore 19:00 – Openjobmetis Varese – Banco di Sardegna Sassari

Ore 21:00 – Bertram Derthona Tortona – Dolomiti Energia Trentino

Giovedì 9 settembre

Ore 18:30 – Fortitudo Bologna – Umana Reyer Venezia

Ore 21:00 – NutriBullet Treviso Basket – GeVi Napoli Basket

Venerdì 10 settembre

Ore 18:30 – Allianz Pallacanestro Trieste – Dolomiti Energia Trentino

Ore 21:00 – Vanoli Basket Cremona – Banco di Sardegna Sassari

Sabato 11 settembre

Ore 18:30 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Fortitudo Bologna

Ore 21:00 – Germani Brescia – GeVi Napoli Basket

Domenica 12 settembre

Ore 17:00 – Bertram Derthona Tortona – Allianz Pallacanestro Trieste

Ore 20:30 – Openjobmetis Varese – Vanoli Basket Cremona

Lunedì 13 settembre

Ore 18:30 – GeVi Napoli Basket – Germani Brescia

Ore 21:00 – Umana Reyer Venezia – UNAHOTELS Reggio Emilia

Martedì 14 settembre

Ore 19:00 – Banco di Sardegna Sassari – Openjobmetis Varese

Ore 20:30 – Dolomiti Energia Trentino – Bertram Derthona Tortona

QUARTI DI FINALE

Sabato 18 settembre

(orario da definire) – Carpegna Prosciutto Pesaro – Vincente Girone A

(orario da definire) – Happy Casa Brindisi – Vincente Girone B

(orario da definire) – A|X Armani Exchange Milano – Vincente Girone C

(orario da definire) – Virtus Segafredo Bologna – Vincente Girone D

SEMIFINALI

Lunedì 20 settembre

(orario da definire) – Vincente quarto di finale 1 – Vincente quarto di finale 2

(orario da definire) –Vincente quarto di finale 3 – Vincente quarto di finale 4

FINALE

Martedì 21 settembre

(orario da definire) – Vincente semifinale 1 – Vincente semifinale 2