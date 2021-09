Basket, Supercoppa 2021: risultati e classifiche

by Andrea Bellini

I risultati delle partite e le classifiche della Supercoppa 2021 di basket. Le 16 squadre che parteciperanno alla prossima Serie A1 si sfidano nella manifestazione che apre la stagione 2021/2022, e che andrà in scena dal 3 al 21 settembre, prima con una fase a gironi e poi con le Final Eight in gara secca. L’edizione dello scorso anno è stata vinta dall’A|X Armani Exchange Milano: riusciranno gli uomini di Ettore Messina a confermarsi o assisteremo ad un cambio di guardia? La cosa certa è che sale la tensione e l’entusiasmo per il ritorno del grande basket.

RISULTATI GIRONI

Venerdì 3 settembre

Ore 19:30 – Umana Reyer Venezia – Fortitudo Bologna (Girone A)

Ore 21:00 – GeVi Napoli Basket – NutriBullet Treviso Basket (Girone C)

Sabato 4 settembre

Ore 18:30 – Dolomiti Energia Trentino – Allianz Pallacanestro Trieste (Girone D)

Ore 21:00 –Banco di Sardegna Sassari – Vanoli Basket Cremona (Girone B)

Domenica 5 settembre

Ore 17:00 – Germani Brescia – NutriBullet Treviso Basket (Girone C)

Ore 20:30 – Fortitudo Bologna – UNAHOTELS Reggio Emilia (Girone A)

Lunedì 6 settembre

Ore 18:30 – Vanoli Basket Cremona – Openjobmetis Varese (Girone B)

Ore 21:00 – Allianz Pallacanestro Trieste – Bertram Derthona Tortona (Girone D)

Martedì 7 settembre

Ore 18:30 – NutriBullet Treviso Basket – Germani Brescia (Girone C)

Ore 21:00 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Umana Reyer Venezia (Girone A)

Mercoledì 8 settembre

Ore 19:00 – Openjobmetis Varese – Banco di Sardegna Sassari (Girone B)

Ore 21:00 – Bertram Derthona Tortona – Dolomiti Energia Trentino (Girone D)

Giovedì 9 settembre

Ore 18:30 – Fortitudo Bologna – Umana Reyer Venezia (Girone A)

Ore 21:00 – NutriBullet Treviso Basket – GeVi Napoli Basket (Girone C)

Venerdì 10 settembre

Ore 18:30 – Allianz Pallacanestro Trieste – Dolomiti Energia Trentino (Girone D)

Ore 21:00 – Vanoli Basket Cremona – Banco di Sardegna Sassari (Girone B)

Sabato 11 settembre

Ore 18:30 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Fortitudo Bologna (Girone A)

Ore 21:00 – Germani Brescia – GeVi Napoli Basket (Girone C)

Domenica 12 settembre

Ore 17:00 – Bertram Derthona Tortona – Allianz Pallacanestro Trieste (Girone D)

Ore 20:30 – Openjobmetis Varese – Vanoli Basket Cremona (Girone B)

Lunedì 13 settembre

Ore 18:30 – GeVi Napoli Basket – Germani Brescia (Girone C)

Ore 21:00 – Umana Reyer Venezia – UNAHOTELS Reggio Emilia (Girone A)

Martedì 14 settembre

Ore 19:00 – Banco di Sardegna Sassari – Openjobmetis Varese (Girone B)

Ore 20:30 – Dolomiti Energia Trentino – Bertram Derthona Tortona (Girone D)

CLASSIFICHE GIRONI

GIRONE A

Umana Reyer Venezia 0V-0pt

UNAHOTELS Reggio Emilia 0V-0pt

Fortitudo Bologna 0V-0pt

GIRONE B

Banco di Sardegna Sassari 0V-0pt

Vanoli Basket Cremona 0V-0pt

Openjobmetis Varese 0V-0pt

GIRONE C

Nutribullet Treviso Basket 0V-0pt

Germani Brescia 0V-0pt

GeVi Napoli Basket 0V-0pt

GIRONE D

Allianz Pallacanestro Trieste

Dolomiti Energia Trentino 0V-0pt

Bertram Derthona Tortona 0V-0pt