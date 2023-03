Basket, Serie A2 2022/2023: i verdetti al termine della regular season

Si è conclusa la Regular Season dei due gironi di Serie A2 di basket. Dopo ventiquattro giornate verdetti definitivi non ce ne sono, dato che sia le promozioni che le retrocessioni saranno decise solamente nella seconda fase, ma sappiamo chi sarà coinvolta per salire di categoria e chi invece dovrà provare a non scendere in B.

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO DELLA SECONDA FASE

I RISULTATI DELLA 24^GIORNATA

GIRONE VERDE

Ore 18:00 – Gruppo Mascio Treviglio – Kienergia Rieti 85-48

Ore 18:00 – E-Gap Stella Azzurra Roma – Benacquista Assicurazioni Latina 88-82

Ore 18:00 – Ferraroni Juvi Cremona – Acqua S. Bernardo Cantù 66-75

Ore 18:00 – Reale Mutua Torino – Urania Milano 91-94

Ore 18:00 – 2B Control Trapani – UCC Assigeco Piacenza 88-82

Ore 18:00 – Novipiù Monferrato Basket – Moncada Energy Agrigento 88-77

GIRONE ROSSO

Ore 18:00 – Apu Old Wild West Udine – HDL Nardò 104-83

Ore 18:00 – RivieraBanca Basket Rimini – Giorgio Tesi Group Pistoia 74-77

Ore 18:00 – Allianz Pazienza San Severo – OraSì Ravenna 87-72

Ore 18:00 – Fortitudo Flats Service Bologna – Unieuro Forlì 72-70

Ore 18:00 – Caffè Mokambo Chieti – Tramec Cento 72-83

Ore 18:00 – Umana Chiusi – UEB Gesteco Cividale 76-62

I VERDETTI

GIRONE VERDE

Ammesse al girone Giallo: Acqua S.Bernardo Cantù, Gruppo Mascio Treviglio, Vanoli Basket Cremona

Ammesse al girone Blu: Reale Mutua Torino, Urania Milano, UCC Assigeco Piacenza

Ammesse al girone Bianco: Moncada Energy Agrigento, 2B Control Trapani, Benacquista Assicurazioni Latina

Ammesse al girone Salvezza: Novipiù Monferrato Basket, E-Gap Stella Azzurra Roma, 12 Kienergia Rieti, 13 Ferraroni Juvi Cremona

GIRONE ROSSO

Ammesse al girone Giallo: Unieuro Forlì, Tramec Cento, Giorgio Tesi Group Pistoia

Ammesse al girone Blu: Apu Old Wild West Udine, UEB Gesteco Cividale, Fortitudo Flats Service Bologna

Ammesse al girone Bianco: RivieraBanca Basket Rimini, HDL Nardò , Umana Chiusi

Ammesse al girone Salvezza: Staff Mantova, Allianz Pazienza San Severo, Caffè Mokambo Chieti, OraSì Ravenna