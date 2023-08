Basket, il Bologna saluta Renato Albonico: l’ex playmaker muore a 76 anni

Lutto nel Basket, Bologna piange Renato Albonico, ex playmaker della Virtus negli anni ’70 e successivamente allenatore e commentatore televisivo delle Vu Nere. Ci lascia a 76 anni a causa di una grave malattia. La Virtus Segafredo Bologna, si legge sul sito, “partecipa commossa al cordoglio per la scomparsa di Renato Albonico. Dopo aver vestito per 5 stagioni la canotta delle V Nere, conquistando una coppa Italia, è rimasto legato ai colori della Virtus commentandone le imprese sportive per TRC, media partner bianconero. Ciao Renato”.