Basket, Champions League 2021/2022: Treviso-Lavrio 87-72, cronaca e tabellino

by Michele Muzzarelli

Tomas Dimsa - Foto Basket Champions League

Importante vittoria per la Nutribullet Treviso, che in gara-1 dei play-in di Champions League 2021/2022 ha battuto tra le mura amiche del PalaVerde i greci del Lavrio Megabolt con il punteggio di 87-72. Una prestazione autoritaria quella degli uomini di coach Menetti, che adesso avranno a disposizione due match point per conquistare l’accesso agli ottavi di finale. Grandi protagonista Sims, autore di 22 punti ma in ottima compagnia con i 19 di Dimsa e i 18 di Russell.

La cronaca – Poca continuità da una parte e dall’altra in avvio di partita, con Treviso avanti 5-0 e poi sotto 5-9. Sims e Dimsa mettono punti importanti tra i padroni di casa, con Williams che invece trova triple pesanti tra gli ospiti. Treviso chiude il primo quarto in vantaggio 23-20 e conduce anche tutto il secondo periodo, con il break finale che permette agli uomini di coach Menetti di andare all’intervallo lungo sul 44-36 in proprio favore. In avvio di terzo quarto ci pensa Chillo, insieme alle triple di Sims e Bortolani, a portare in doppia cifra il vantaggio di Treviso. Il Lavrio si appoggia tantissimo a Smith, che non tradisce e consente ai greci di accorciare e iniziare l’ultimo quarto a -6 sul 63-57. Il quarto periodo però è un monologo di Treviso, che con un parziale da 20-8 chiude i conti e trasforma il finale in una passerella al PalaVerde.

Il tabellino

Nutribullet Treviso: Bortolani 10, Chillo 4, Dimsa 19, Russell 18, Sims 22, Akele 2, Casarin, Faggian, Imbrò 8, Jones 4, Sokolowski.

Lavrio Megabolt: Aminu 2, Geromichalos 2, Filoxenidis, Kaklamanakis 10, Sanders 17, Smith 17, Williams 12, Mouratos 12, Pilavios, Sprintzios, Voulgaropoulos.