Atletica, Meeting Bellinzona 2023: atteso Tamberi per l’ultima gara stagionale

Dopo Zurigo, Bellinzona. Il meeting svizzero dovrebbe essere l’ultima gara stagionale di Gianmarco Tamberi. Il capitano azzurro, reduce dalla quarta posizione in Diamond League, ha festeggiato il primo anniversario di matrimonio insieme alla moglie Chiara sulla sponda svizzera del Lago Maggiore, mentre oggi è ospite al Gran Premio di Formula 1 a Monza. Al Galà dei Castelli, tappa Silver del World Athletics Continental Tour, il marchigiano delle Fiamme Oro troverà lo statunitense Shelby McEwen, settimo ai Mondiali, oltre al giapponese Ryoichi Akamatsu e l’australiano Brandon Starc, ottavi alla rassegna iridata. Ma ci saranno altri finalisti di Budapest, dal polacco Norbert Kobielski all’ucraino bronzo europeo Andrii Protsenko.

Al via nei 100 metri la neoprimatista italiana Zaynab Dosso dopo l’ottimo Mondiale in cui ha eguagliato il record italiano di Manuela Levorato. Tra gli uomini da seguire i 1500 con Pietro Arese, a un passo dalla finale mondiale e sempre più vicino al primato italiano con 3:33.11. Sempre al maschile, ma nei 400 metri, nuova uscita del primatista italiano Davide Re (Fiamme Gialle) che a Budapest è tornato ad avvicinare i 45 secondi con 45.07. Nei 400 ostacoli Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano 1946), dopo aver sfiorato il personale ai Mondiali con 49.05, affronterà il brasiliano Alison dos Santos e lo statunitense Trevor Bassitt, quinto e sesto a Budapest. In programma anche gli 800 con Elena Bellò (Fiamme Azzurre) e la giamaicana Natoya Goule-Toppin nel ruolo di favorita per aver corso di recente in 1:57.61. Ad aprire la due giorni, domenica pomeriggio, il ‘city event’ dell’asta femminile a Locarno con Elisa Molinarolo, nona ai Mondiali, e la primatista italiana Roberta Bruni.