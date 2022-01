Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti domenica 2 gennaio

by Sofia Cioli

Il bollettino Covid della Regione Veneto per la giornata di domenica 2 gennaio 2022 con il quadro dettagliato relativo a nuovi casi, decessi e guarigioni in una delle regioni più colpite d’Italia dalla nuova ondata del virus. Primo giorno del nuovo anno ed è subito record di nuovi casi in una delle regioni più colpite dalla pandemia, nella speranza che presto si possa chiudere questa orribile pagina per questo territorio. Oggi si registrano 3.816 nuovi contagi, 13 morti, 895 guariti, 188 (+4) ricoverati in terapia intensiva, 1.120 (-14) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono +2.908 gli attualmente positivi per un totale di 106.799.