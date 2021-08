Bollettino Lombardia oggi: contagi, morti e guariti di martedì 31 agosto

by Redazione

Duomo Milano - Foto Stefano Panichi

Il bollettino per quanto concerne l’emergenza coronavirus in Lombardia aggiornato a martedì 31 agosto. La Regione ha reso noti i dati ufficiali relativi a contagi, morti e ospedalizzazioni dovuti al Covid-19 sul territorio lombardo per dare seguito all’opera di monitoraggio dei numeri più rilevanti sull’emergenza. Nella giornata di oggi si registrano nel dettaglio 723 nuovi contagi, 2 morti, 1.877 guariti, 18.770 tamponi molecolari, 45 (-3) ricoverati in terapia intensiva e 353 (+12) ricoverati negli altri reparti.