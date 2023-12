Milano-Paok oggi in tv: orario e diretta streaming ottavi Cev Cup maschile 2024 volley

Sta per terminare l’attesa per Allianz Milano-Paok Thessaloniki, partita di andata degli ottavi di finale della Cev Cup maschile 2023/2024 di volley. Gli uomini di Roberto Piazza, dopo aver superato i belgi del Menen, vogliono sfruttare il tifo del pubblico per conquistare un successo e avvicinarsi così al passaggio del turno. Dall’altra parte della rete c’è la compagine greca, che ha eliminato i croati del Mladost Zagreb ed ora va a caccia di punti importanti in trasferta per tenere vivo il sogno. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 13 dicembre al Pala Pirastu di Cagliari, in Italia. Ad arbitrare la sfida il ceco Zdenek Grabovsky ed il cipriota Christos Maifoshis. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita degli ottavi di finale della Cev Cup 2023/2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – La partita Milano-Paok della Cev Cup maschile 2023/2024 non godrà di copertura televisiva in Italia né streaming. Sportface.it però vi terrà aggiornati con il risultato e la cronaca al termine per non perdersi alcuna emozione.