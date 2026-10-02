MotoGP, Alex Marquez firma il record a Motegi: Bezzecchi resta vicino, Bagnaia costretto al Q1

Alex Marquez si prende la scena nelle pre-qualifiche del Gran Premio del Giappone 2026. Sul circuito di Motegi, lo spagnolo del team Gresini ha chiuso il venerdì al comando con il nuovo record della pista in 1’42″811, migliorando di un decimo il riferimento della pole ottenuta da Francesco Bagniaia nel 2025. Una prestazione che conferma l’ottimo feeling della Ducati sul giro secco e che apre un weekend già molto combattuto.

Alex davanti ad Acosta e Marc, Bezzecchi quarto

Alle spalle di Alex Marquez si è piazzato Pedro Acosta, staccato di appena 76 millesimi con la KTM, mentre Marc Marquez ha chiuso terzo a un decimo dal fratello minore. Il maggiore dei Marquez ha però mostrato anche un passo interessante con gomme usate, elemento che potrebbe diventare importante in vista della Sprint e soprattutto della gara lunga.

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Buone indicazioni anche per Marco Bezzecchi, quarto con l’Aprilia a 218 millesimi dalla vetta. Positivo pure Enea Bastianini, quinto a 349 millesimi, mentre Fabio Di Giannantonio ha centrato direttamente il Q2 con il sesto tempo.

Martin si salva, Baignaia invece dovrà passare dal Q1

Più complicata la giornata di Jorge Martin, che ha chiuso ottavo a 464 millesimi senza brillare particolarmente nel time attack, ma riuscendo comunque a garantirsi l’accesso diretto al Q2. Dentro anche Fabio Quartararo, Diogo Moreira e Johann Zarco.

Il nome più pesante rimasto fuori dai primi dieci è però quello di Francesco Bagnaia. Il pilota Ducati ha terminato soltanto dodicesimo, a 775 millesimi da Alex Marquez, e sarà quindi costretto ad affrontare un Q1 particolarmente competitivo. Con lui ci saranno anche Fermin Aldeguer, Raul Fernandez e Ai Ogura.