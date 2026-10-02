Atletica: Agropoli incorona i talenti U16, lo spettacolo in diretta su SportfaceTV

Sabato 3 e domenica 4 ottobre la pista di Agropoli diventa il palcoscenico dei Campionati Italiani Cadetti. Un appuntamento imperdibile per l’atletica giovanile, da seguire integralmente in streaming sulla nostra piattaforma SportfaceTV.

Da Ficarra a Bonini, l’eredità pesante dell’Emilia Romagna in terra campana

Campionati Italiani Cadetti, domani il via. Per la prima volta la rassegna tricolore under sedici approda ad Agropoli. La località campana, Comune Europeo dello Sport 2027, accoglie oltre milletrecento giovani provenienti da ogni regione. Sulla pista salernitana scendono ventuno selezioni pronte a contendersi trentaquattro titoli.

Le telecamere di SportfaceTV accendono la diretta dalle ore 8.30 per una copertura totale. Tutti vogliono emulare l’Emilia Romagna, chiamata a difendere il titolo. Nella passata stagione la squadra ha conquistato cinque ori con Diego Ficarra negli 80 metri e Luca Bonini nei 300 metri, supportati da Alessandra Bighi, Maia Minardi e Arianna Cassani. Questi atleti hanno salutato la categoria, lasciando un vuoto che i nuovi convocati sono pronti a colmare. Cancellate le prove multiple. I titoli di esathlon e pentathlon verranno assegnati in un evento separato.

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Le speranze di medaglia ed il prgoramma

Il programma dei Campionati Italiani Cadetti di Agropoli si articola, come detto, su due giornate di gare.

Sabato 3 ottobre l’apertura è affidata alle cadette con il primo gruppo del lancio del martello alle 08:30, seguite dall’asta maschile alle 08:45. La mattinata prosegue con le batterie di ostacoli e velocità, lasciando poi spazio alle prime finali nel pomeriggio. Tra le 15:00 e le 15:50 verranno assegnati i titoli dei 100 e 80 ostacoli e degli 80 metri piani. Il tardo pomeriggio di sabato vedrà protagonisti marciatori e mezzofondisti sui 2000 metri.

Domenica 4 ottobre si riparte alle 08:30 con il disco maschile. La mattinata conclusiva incoronerà i campioni dei 300 metri e 300 ostacoli, per poi concentrarsi sulle sfide dei 1200 siepi e dei 1000 metri. Il sipario tricolore calerà infine in grande stile con le staffette 4×100, in programma a partire dalle 12:20.

Parte ancora favorita l’Emilia Romagna che schiererà diversi giovani atleti già sotto la lente di ingrandimento del CONI.

Marco Cassanelli guida i favoriti nei 1200 siepi con un solido 3.17.28, mentre nell’alto maschile gli sguardi puntano Ilya Oleynichenko, primo nel ranking con 1,95. Nel settore femminile le aspettative convergono su Allegra Iori, primatista nei 1000 metri con 2.53.06, e su Agata Albertini, leader degli 80 ostacoli con 11.52.

La pedana del disco attende Gabriele Garlassi forte del suo 46,65, mentre Giulia Rocchi figura seconda nei 300 ostacoli femminili con 44.43. Questa la lista degli atleti di punta con i vari record personali.

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