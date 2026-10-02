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Atletica: Agropoli incorona i talenti U16, lo spettacolo in diretta su SportfaceTV

Antonio Lauro
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Campionati italiani individuali

Sabato 3 e domenica 4 ottobre la pista di Agropoli diventa il palcoscenico dei Campionati Italiani Cadetti. Un appuntamento imperdibile per l’atletica giovanile, da seguire integralmente in streaming sulla nostra piattaforma SportfaceTV.

Da Ficarra a Bonini, l’eredità pesante dell’Emilia Romagna in terra campana

Campionati Italiani Cadetti, domani il via. Per la prima volta la rassegna tricolore under sedici approda ad Agropoli. La località campana, Comune Europeo dello Sport 2027, accoglie oltre milletrecento giovani provenienti da ogni regione. Sulla pista salernitana scendono ventuno selezioni pronte a contendersi trentaquattro titoli.

Le telecamere di SportfaceTV accendono la diretta dalle ore 8.30 per una copertura totale. Tutti vogliono emulare l’Emilia Romagna, chiamata a difendere il titolo. Nella passata stagione la squadra ha conquistato cinque ori con Diego Ficarra negli 80 metri e Luca Bonini nei 300 metri, supportati da Alessandra Bighi, Maia Minardi e Arianna Cassani. Questi atleti hanno salutato la categoria, lasciando un vuoto che i nuovi convocati sono pronti a colmare. Cancellate le prove multiple. I titoli di esathlon e pentathlon verranno assegnati in un evento separato.

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Atletica: Agropoli incorona i talenti U16, lo spettacolo in diretta su SportfaceTV

Le speranze di medaglia ed il prgoramma

Il programma dei Campionati Italiani Cadetti di Agropoli si articola, come detto, su due giornate di gare.

Sabato 3 ottobre l’apertura è affidata alle cadette con il primo gruppo del lancio del martello alle 08:30, seguite dall’asta maschile alle 08:45. La mattinata prosegue con le batterie di ostacoli e velocità, lasciando poi spazio alle prime finali nel pomeriggio. Tra le 15:00 e le 15:50 verranno assegnati i titoli dei 100 e 80 ostacoli e degli 80 metri piani. Il tardo pomeriggio di sabato vedrà protagonisti marciatori e mezzofondisti sui 2000 metri.

Domenica 4 ottobre si riparte alle 08:30 con il disco maschile. La mattinata conclusiva incoronerà i campioni dei 300 metri e 300 ostacoli, per poi concentrarsi sulle sfide dei 1200 siepi e dei 1000 metri. Il sipario tricolore calerà infine in grande stile con le staffette 4×100, in programma a partire dalle 12:20.

Parte ancora favorita l’Emilia Romagna che schiererà diversi giovani atleti già sotto la lente di ingrandimento del CONI.

Marco Cassanelli guida i favoriti nei 1200 siepi con un solido 3.17.28, mentre nell’alto maschile gli sguardi puntano Ilya Oleynichenko, primo nel ranking con 1,95. Nel settore femminile le aspettative convergono su Allegra Iori, primatista nei 1000 metri con 2.53.06, e su Agata Albertini, leader degli 80 ostacoli con 11.52.

La pedana del disco attende Gabriele Garlassi forte del suo 46,65, mentre Giulia Rocchi figura seconda nei 300 ostacoli femminili con 44.43. Questa la lista degli atleti di punta con i vari record personali.

Atleta Specialità Categoria Società Accredito / Record
Georgi Ivaylov Markov 300 metri Cadetti Fratellanza 1874 Modena 36.00
Diego Polpettini 1000 metri Cadetti Atl. Imola Sacmi Avis 2.36.9
Marco Cassanelli 1200 siepi Cadetti Atletica Parma Sprint 3.17.28
Nicolò Gaudenzi 100 hs Cadetti Atl. Lugo 13.73
Hamza Guiebre 300 hs Cadetti Libertas Atletica Forlì 39.53
Ilya Oleynichenko Salto in alto Cadetti Atl. Imola Sacmi Avis 1,95 m
Gabriele Mannello Salto con l’asta Cadetti Fratellanza 1874 Modena 4,00 m
Matteo Gurioli Salto in lungo Cadetti Libertas Atletica Forlì 6,56 m
Ferens Fiorentino Salto triplo Cadetti Libertas Atletica Forlì 13,41 m
Filippo Varini Salto triplo Cadetti Olimpia Vignola 13,38 m
Gabriele Garlassi Lancio del disco Cadetti Self Montanari Gruzza 46,65 m
Riccardo Santese Lancio del martello Cadetti Atl. Estense 51,39 m
Sakib Al Hasan Lancio del giavellotto Cadetti Cus Ferrara 53,51 m
Allegra Iori 1000 metri Cadette Atl. Reggio 2.53.06
Nina Monti 1000 metri Cadette Atl. Reggio 3.00.75
Matilde Romani 1000 metri Cadette Atletica Frignano Pavullo 3.01.13
Margherita Castagnari 1200 siepi Cadette Atl. Imola Sacmi Avis 3.54.1
Giulia Puccini 1200 siepi Cadette Atletica Frignano Pavullo 3.57.9
Agata Albertini 80 hs Cadette Victoria S. Agata 11.52
Olivia Teodorani 80 hs Cadette Endas Cesena 11.98
Giulia Rocchi 300 hs Cadette Self Montanari Gruzza 44.43
Ilaria Cuoghi 300 hs Cadette Fratellanza 1874 Modena 45.19
Bianca Lucchini Salto in alto Cadette Circolo Minerva 1,62 m
Maya Bolaina Salto con l’asta Cadette Fratellanza 1874 Modena 2,90 m
Eleonora Damiani Salto con l’asta Cadette Fratellanza 1874 Modena 2,90 m
Veronica Mosca Salto con l’asta Cadette Pontevecchio Bologna 2,90 m
Beatrice Ruggeri Salto con l’asta Cadette Libertas Atletica Forlì 2,90 m
Marta Totaro Salto con l’asta Cadette Fratellanza 1874 Modena 2,90 m
Marta Tarozzi Salto in lungo Cadette Virtus Emilsider Bologna 5,48 m
Emma Spinazzi Salto triplo Cadette Atletica Guastalla Reggiolo 11,34 m
Luna Venturelli Lancio del disco Cadette Delta Sassuolo 34,39 m
Veronica Caponigro Lancio del disco Cadette Self Montanari Gruzza 32,31 m
Camilla Cavina Lancio del martello Cadette Virtus Emilsider Bologna 49,37 m
Matilde Valente Lancio del martello Cadette Delta Sassuolo 48,63 m
Maria Lisa Degli Angeli Lancio del giavellotto Cadette Endas Cesena 39,64 m

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