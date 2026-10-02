Coppa del Mondo: Kornev eguaglia il WR nei 100sl, due medaglie per Razzetti

La seconda giornata della Coppa del Mondo di nuoto a Baku regala uno storico primato nei 100 stile libero e due podi pesanti per la spedizione azzurra.

Egor Kornev riscrive la storia e piega Cameron McEvoy

Kornev vola in vasca. Il russo ruba letteralmente la scena nella vasca azera. Nei 100 stile libero eguaglia il primato mondiale toccando la piastra in 44.84, una prestazione che annulla le ambizioni dell’australiano Cameron McEvoy, costretto ad accontentarsi del secondo gradino in 45.36 nonostante una partenza bruciante. Terzo Vasilii Kukushkin, staccato in 46.77.

Ma la fame di vittorie di Kornev non si ferma qui. Poco dopo torna in acqua e fa suo anche il 50 dorso. Ferma il cronometro a 22.23, siglando il record della manifestazione e lasciando dietro Pavel Samusenko e Pieter Coetze, secondi a pari merito in 22.51.

In campo femminile, Siobhan Haughey controlla con autorità i 200 stile libero in 1:51.08 staccando Anna Peplowski, mentre Marrit Steenbergen domina la finale dei 100 misti in 55.17 battendo Taylor Ruck. Vittorie nette anche per Yu Yiting nei 400 misti con il tempo di 4:24.09 e per Mona McSharry, che risolve la pratica dei 100 rana in 1:04.21. Sorride pure Roos Vanotterdijk, padrona assoluta dei 50 farfalla chiusi in 24.96.

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Alberto Razzetti ritrova lo smalto, dominio totale per Chen Juner

Razzetti fa sognare l’Italia. Il nuotarore ligure si conferma al vertice e sale due volte sul podio in gare faticose e ravvicinate. Nei 200 misti centra il bronzo in 1:51.53 grazie a un’ottima progressione finale. Davanti a lui il cinese Chen Juner fa letteralmente gara a sé, trionfando in 1:49.37, seguito dal giapponese So Ogata in 1:51.24, avanti di appena 29 centesimi sull’azzurro.

Poco dopo, Razzetti torna poi sui blocchi per i 200 farfalla e confeziona un altro capolavoro. Quinto a metà gara, recupera posizioni su posizioni e stampa un ultimo 25 da 12.93, chiudendo secondo in 1:52.41 e conquistando l’argento dietro soltanto all’imprendibile Luke Barr, vincitore in 1:51.34. Il terzo posto va al canadese Finlay Knox in 1:52.57.

Niente da fare invece per Lorenzo Mora, eliminato già al mattino nelle batterie dei 50 dorso. Nel resto del programma, lo spettacolo esplode nei 50 rana maschili: il cinese Qin Haiyang la spunta per un soffio sul sudafricano Michael Houlie, toccando la piastra in 25.67 contro il 25.70 dell’avversario.