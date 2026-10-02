MotoGP, Marquez vola in Giappone al venerdì: programma, orari e dove vedere qualifica e gara

Motegi infiamma il Mondiale. Il fine settimana giapponese entra nel vivo con qualifiche e gara Sprint, snodi cruciali per una corsa al titolo mondiale ancora totalmente aperta e avvincente.

Marquez suona la carica a Motegi, Bezzecchi in scia mentre Jorge Martin fatica

La pista asiatica ha confermato la tradizionale affinità con le potenti Ducati, apparse subito superiori alle Aprilia. Dalle prove libere, Marc Marquez ha mostrato il passo gara migliore del gruppo, confermandosi il pilota “più a posto” tra i vari contendenti al titolo. Attenzione però a Marco Bezzecchi. Il pilota riminese ha visto il giro veloce rovinato da alcune bandiere gialle, ma il suo potenziale tecnico rimane altissimo. Lui stesso ha dichiarato a fine turno: “Un venerdì positivo. Gomme e frenate faranno la differenza”.

In questa battaglia serrata, un ruolo determinante potrebbe giocarlo Pedro Acosta. L’alfiere della KTM ha le carte in regola per inserirsi al vertice e agire da vera mina vagante, sottraendo punti preziosi ai diretti rivali. Una buona notizia arriva dal cielo: il meteo sarà alleato dei piloti in pista. Nessun rischio tifoni, ma tanto sole e temperature gradevoli intorno ai 20 gradi, fattore che permetterà di lavorare con estrema serenità.

Il leader del mondiale Jorge Martin ha vissuto un venerdì piuttosto opaco. Il madrileno, forte di un margine di 12 punti su Marquez e 42 sullo stesso Bezzecchi, non ha affatto brillato. Resta da capire se lo spagnolo abbia nascosto le sue reali carte lavorando in ottica gara, o se stia davvero faticando a trovare il ritmo giusto dopo la tappa di Misano. I verdetti definitivi arriveranno dal cronometro.

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Orari, programma, e come seguire in tv il GP

Il programma di sabato 3 ottobre vede le qualifiche scattare alle ore 3:50 italiane, seguite dalla sessione conclusiva fissata alle ore 4:15. La spettacolare gara Sprint, sulla distanza di 12 giri, partirà invece alle ore 8:00.

Il Gran Premio domenicale scatterà regolarmente alle ore 7:00. I tifosi potranno godersi le qualifiche e la Sprint in diretta televisiva in chiaro su TV8 e in streaming gratuito su tv8.it. La copertura integrale di ogni singola sessione, incluse le classi minori, sarà garantita sui canali di Sky Sport.