Nations League, Francia-Italia accende Parigi: Mancini cerca conferme contro la capolista di Zidane

Serata di grande calcio allo Stade de France, dove oggi l’Italia di Roberto Mancini affronta la Francia di Zinedine Zidane nella terza giornata del Gruppo 1 di Lega A della Nations League 2026-27. Calcio d’inizio alle 20.45, Glia azzurri arrivano alla sfida dopo le buone indicazioni offerte in Turchia e cercano continuità contro una Francia ancora a punteggio pieno.

Francia davanti, Italia a caccia del colpo

La classifica vede i transalpini in testa con sei punti, mentre l’Italia è seconda a quota tre insieme al Belgio, che però ha vinto lo scontro diretto nella prima giornata. Nello stesso momento si giocherà anche Belgio-Turchia, altro incontro importante per gli equilibri del raggruppamento.

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Zidane dovrebbe affidarsi a un 4-3-3 con Maignan tra i pali, Koundé, Upamecano, Jasquet e Truffert in difesa, mentre a centrocampo agiranno Cherki, Koné e Rabiot. In attacco spazio al tridente delle meraviglie: Olise-Dembélé-Doué.

Mancini punta sui giovani: Pio Esposito ancora al centro dell’attacco

Anche l’Italia dovrebbe schierarsi con il 4-3-3. Davanti a Donnarumma sono attesi Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori, con Barella, Tonali e Fagioli in mezzo al campo. In avanti Mancini dovrebbe puntare su Vergara, Pio Esposito e Sebastiano Esposito, in un tridente giovane chiamato a misurarsi subito con un avversario di massimo livello.

Per gli azzurri sarò una partita importante non soltanto per la classifica, ma anche per capire quanto il nuovo corso sia già pronto a reggere l’urto delle grandi d’Europa. Francia-Italia sarà trasmessa in diretta su Rai 1 HD dalle 20.45, con streaming disponibile su RaiPlay.