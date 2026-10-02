Paolini si ferma subito a Pechino: Snigur completa la rimonta e firma la sorpresa

Comincia con una sconfitta il cammino di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Pechino 2026. La toscana, testa di serie numero 14, è stata rimontata dall’ucraina Daria Snigur, capace di imporsi con il punteggio di 3-6 7-6(5) 6-2 dopo due ore e tredici minuti. Un match che sembrava poter prendere la strada dell’azzurra, soprattutto dopo un primo set ben gestito, ma che si è progressivamente complicato fino al definitivo sorpasso della numero 46 del mondo.

Paolini parte meglio, ma Snigur resta sempre agganciata

Nel primo set Paolini ha saputo reagire bene ai continui cambi d’inerzia. Dopo un break e un immediato controbreak, l’azzurra ha salvato quattro palle break nel quinto game e ha poi trovato l’allungo decisivo dell’ottavo gioco. Sul 5-3 ha chiuso il set al secondo tentativo utile, mettendo in mostra maggiore solidità nei momenti importanti.

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La seconda frazione ha seguito un copione più nervoso. Paolini è riuscita più volte a portarsi avanti di un break, ma Snigur ha sempre trovato il modo di rientrare. Il set è così arrivato al tie-break: l’italiana conduceva 4-2 al cambio di campo, ma l’ucraina ha infilato quattro punti consecutivi e ha poi chiuso 7-5, rimettendo in equilibrio la partita.

Il terzo set cambia tutto: Snigur accelera e chiude

Nel parziale decisivo Snigur ha alzato ulteriormente il ritmo. Dopo aver mancato tre palle break in apertura, l’ucraina ha strappato il servizio a Paolini nel terzo gioco e ha poi costruito un pesante vantaggio fino al 4-1. L’azzurra ha provato a reagire recuperando uno dei due break, ma un nuovo passato a vuoto al servizio ha spianata la strada a Snigur, che ha chiuso 6-2 al primo match point.

Le statistiche raccontano una partita equilibrata ma leggermente favorevole all’ucraina: 102 punti vinti contro 92, con 6 palle break trasformate su 17. Per Paolini resta così un’eliminazione precoce e amara, mentre Snigur vola ai sedicesimi contro Preston.