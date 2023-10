Sport in tv oggi martedì 3 ottobre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di martedì 3 ottobre 2023. Serata di Champions League con Inter e Napoli impegnate nella fase a gironi insieme a tante altre big del calcio europeo. Si gioca anche in Coppa Italia Serie C e in Youth League, oltre che in Premier League (recupero Luton-Burnley). Spazio poi al volley con Italia-Ucraina del preolimpico, al ciclismo con le Tre Valli Varesine, alla ginnastica con i Mondiali di Anversa e al basket con l’Eurocup. Infine, spazio al tennis con le fasi finali dei tornei maschili di Pechino e Astana e con il secondo turno del Wta 1000 di Pechino.