Sci alpino, slalom femminile Sestriere 2022 oggi in tv: programma, orari e streaming

Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom femminile di Sestriere, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Seconda e ultima gara del weekend sulle nevi italiane in programma oggi, domenica 11 dicembre. Sono sei le azzurre al cancelletto di partenza: Marta Rossetti, Lara Della Mea, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi, Anita Gulli e Beatrice Sola. Prima manche al via alle ore 10.30, mentre la seconda è prevista alle ore 13.30.

Diretta tv – Le gare saranno visibili su Raisport e su Eurosport o in alternativa in streaming su Rai Play e sul player di Eurosport oltre che sull’App di Dazn.